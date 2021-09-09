Antalya'da duyanlar şaşkına döndü! Gerçeği öğrenince alkole tövbe etti

Herkesi şaşkın çeviren olay, dün Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 501 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce 20 bin TL’ye aldığı 15 NH 664 plakalı otomobilini bir gün önce sanayide boyatan Rafet Gün (39), bir arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde alkol aldı.