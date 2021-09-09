Antalya'da duyanlar şaşkına döndü! Gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Antalya'da birlikte alkol aldığı arkadaşı arabasını çorbacıda unutunca polise ihbarda bulunan Rafet Gün, gerçeği öğrenince "Valla kimse içmesin abi. Alkol mü, vallahi uzak dursun" dedi.
Herkesi şaşkın çeviren olay, dün Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 501 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce 20 bin TL’ye aldığı 15 NH 664 plakalı otomobilini bir gün önce sanayide boyatan Rafet Gün (39), bir arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde alkol aldı.
Ardından arkadaşıyla birlikte eve gelen Gün, bir süre oturdu, arkadaşı ise Gün'e ait otomobilin anahtarını alıp çorbacıya gitti. Gün'ün arkadaşı çorbacıdan sonra aracı orada unutup taksiyle eve döndü.
Sabah uyanınca yanında arkadaşını göremeyen Gün, anahtarı alıp evin otoparkına çıktığında aracının yerinde olmadığını gördü. Polisi arayarak otomobilinin çalındığı ihbarı veren Gün, bir yandan da aracını kendi imkanlarıyla aramaya başladı.
"Anahtarı elimde kaldı"
Olay yerinde başına geleni anlatan Rafet Gün, “Aracı boyatmıştım. Boyacıdan sonra yıkamacıya bırakayım dedim. Sabah getirin dediler. Dün akşam buraya aracı koydum, sonra sabah almaya geldim yerinde yok. 4 ay önce 20 bin liraya almıştım. Anahtarı elimde kaldı. Büyük ihtimalle çalındı. Parçalanmadan bulunursa bulunacak” dedi.