YÖK müjdeyi verdi! Öğretmen olmak isteyenler için Pedogojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı yeniden açılıyor

Bazı bölüm mezuniyetlerinde öğretmenlik yapılabilmesi için yapılan Pedogojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı kaldırılmıştı. YÖK pedagojik formasyonun yeniden açılacağını duyurdu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 'Pedogojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' güncellenmekte olup , 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren 'Pedogojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı' ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır" denildi.



