Başakşehir, James Rodriguez'i ikna edemedi!

Başakşehir'in Everton ile anlaşmasına karşın transfer için James Rodriguez'i ikna edemediği açıklandı.Abone ol
Başakşehir, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği James Rodriguez'de mutlu sona ulaşamadı.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Everton ile kiralama konusunda anlaşmasına karşın transferi bitiremedi.
James Rodriguez'in ikna olmadığı ve bu sebeple imzaların atılmadığı belirtildi.
Geçen sezon Everton formasıyla toplamda 26 maça çıkan James Rodriguez, 6 kez gol sevinci yaşarken 9 da asist yaptı.