Valilikten açıklama geldi! Van'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene eden kişi gözaltına alındı
Van'ın İpekyolu ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtarak hasta muayene eden şüpheli yakalandı. Klinikte yapılan aramada ele geçirilenler şoke etti.Abone ol
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu'ndaki bir iş merkezinde kliniği bulunan I.T'nin kendisini sosyal medyada doktor olarak tanıtarak çeşitli hastalıkları tedavi ettiği, yetkisiz ve sağlıksız tedavi uyguladığı bilgisine ulaştı.
Klinikte yapılan aramada, muhteviyatı ve içeriği tespit edilemeyen tıbbi elektronik cihaz, 3908 hacamat kupası, 80 hacamat pompası, 8426 tıbbi malzeme, 4 hasta sedyesi, 4 hasta paravanı, 10 doktor önlüğü, bidonlarda canlı sülük, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan I.T'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.