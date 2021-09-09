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Meral Akşener'e Samsun'da soruldu: Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzettiniz Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?

Meral Akşener'e Samsun'da soruldu: Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzettiniz Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?

Çarşamba'da ziyaretlerde bulunan Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzettiği sözleri hatırlattı.

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 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da esnaf ziyaretinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret gerçekleştirdiği şehirlerde halkın tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

Netanyahu tepkisi

Akşener, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işgalci İsrail’in katliamlarının sorumlularından eski İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzettiği sözleri nedeniyle eleştirilerin odağında oldu.

Çok içerlendim

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir telefoncuya giren Akşener, esnafın "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?. Aynı şeyi Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" sorusuyla karşılaştı.

Konuşmamı iyi dinle

Akşener "Netanyahu kanlı bir diktatördür. Fethullah Gülen terör örgütü başıdır. PKK ayrılıkçı bir terör örgütüdür. Daha sayayım mı" diye yanıt verdi.

Akşener, sözlerinin yeniden dinlenmesini istedi ve benzetme yapmadığını savundu. Akşener, "Benim konuşmamı dikkatle okursan ne dediğim açık. Benzetme değildi. Sen öyle inanıyorsan ben sana saygı duyuyorum" dedi.

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