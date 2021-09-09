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Bakan açıkladı! Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapılacak

Bakan açıkladı! Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) eylül ayı ödemelerinin başladığını belirtti.

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Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her bir çocuk için ortalama bin 259 lira destek verildiğini kaydetti.

Bakan Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını, 15 Eylül’e kadar tamamlanacağını bildirdi. Bakan Yanık, şunları kaydetti:
“Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır.

Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi

Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız.”

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