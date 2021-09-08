Erken seçim anketini hükümete yakın gazeteci paylaştı! 'Türkiye nasıl yönetiliyor?' sorusuna dikkat çeken cevap!
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "Son anketler ne diyor?" başlıklı yazısında, Konsensüs Araştırma'nın 22/30 Ağustos tarihleri arasında bin 500 kişiyle yaptığı anketi değerlendirdi. Halk erken seçim istiyor mu? Türkiye'nin nasıl yönetildiğini düşünüyor? Acet iyi yönetiliyor/kötü yönetiliyor ayrışmasındaki oranlara dikkat çekti.
Son olarak Konsensüs araştırmanın 22/30 Ağustos tarihleri arasında 1500 kişiyle yaptığı telefon anketinin sonuçları, halkın Türkiye’nin gidişatına dair görüşlerini yansıtması bakımından dikkat çekici veriler sunuyor.
Ankete katılanlara yöneltilen, “Seçimlerin normal zamanında yapılması mı, yoksa erken yapılması mı Türkiye için iyi olacaktır” sorusuna verilen cevaplarla şöyle bir oran ortaya çıkmış:
Normal zamanda yapılması: Yüzde 57,4
Erken seçim yapılması: Yüzde 42,6
Bu sonuçlara göre, erken seçim yapılmasını isteyenlerin oranı, istemeyenlerin oranından yüzde 14,8 daha az.
Ankette erken seçim tartışmalarına dokunan ikinci bir veri daha var.
İnsanlara bu konuyla ilgili ‘tahminleri’ sorulunca, yüzde 69,8 erken seçim yapılmayacağını, yüzde 30,2 ise yapılacağını düşündüğünü dile getiriyor.
Halkın, büyük bölümü ki, buna muhalefet partilerine oy verenlerin önemli bir kısmı da dahil, erken seçim istemiyor.
Bu durumda şöyle bir soru sormamız gerekecek:
Halkın çoğunluğunun erken seçim istememesini, siyasi bakımdan nasıl anlamlandırmak gerekir?
Ben üç tane başlık vereyim, arkasını siz doldurun.
1-Erken seçim talebinin olmaması, iktidarın halk nezdindeki kredisinin yüksek seviyelerde olduğunu gösterir. Benim bir acelem yok, sen yeter ki sorunların çözümüne odaklan mesajını kendi bünyesinde barındırır.
2-Muhalefet partilerine oy vereceğini söyleyenler arasında bile erken seçim fikrine karşı çıkanların ciddi bir oranda olması, muhalefet partilerinin kendi seçmenine bile yeterince umut vermediğini gösterir.
3-Halkın çoğunluğunun erken seçim istememesi, çözüm bekleyen ciddi sorunlar olsa bile, ülkede muhalefetin sunmaya çalıştığı şekilde “Bu iktidar bir an evvel gitsin” duygusunun arkasını dolduracak türden ‘bunaltıcı’, ‘iç karartıcı’ bir atmosferin olmadığı anlamına gelir.