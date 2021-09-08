Erken seçim anketini hükümete yakın gazeteci paylaştı! 'Türkiye nasıl yönetiliyor?' sorusuna dikkat çeken cevap!

Ben üç tane başlık vereyim, arkasını siz doldurun.

1-Erken seçim talebinin olmaması, iktidarın halk nezdindeki kredisinin yüksek seviyelerde olduğunu gösterir. Benim bir acelem yok, sen yeter ki sorunların çözümüne odaklan mesajını kendi bünyesinde barındırır.

2-Muhalefet partilerine oy vereceğini söyleyenler arasında bile erken seçim fikrine karşı çıkanların ciddi bir oranda olması, muhalefet partilerinin kendi seçmenine bile yeterince umut vermediğini gösterir.

3-Halkın çoğunluğunun erken seçim istememesi, çözüm bekleyen ciddi sorunlar olsa bile, ülkede muhalefetin sunmaya çalıştığı şekilde “Bu iktidar bir an evvel gitsin” duygusunun arkasını dolduracak türden ‘bunaltıcı’, ‘iç karartıcı’ bir atmosferin olmadığı anlamına gelir.