Fahrettin Koca'dan rutin dışında son dakika açıklaması! Simge bir gün dedi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam saat 18.00'da rutin dışında bir açıklama yapacağını söyleyerek merak uyandırdı. Koca şunları söyledi:

Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.

Ölüm sayıları neden bu kadar fazla?

Fahrettin Koca Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet'e konuşmuş ve son vaka durumlarını sayılarla açıklamıştı. Acet köşesinde böyle yer verdi:

Bu kadar aşılama yapılmış olmasına rağmen, ölüm sayıları neden bu kadar fazla? Bakan Koca, sorduğum soruya, aşılı olanlarla olmayanların yoğun bakım ve vefat oranlarını yansıtan rakamlarla cevap verdi. Verdiği rakamlar, ölüm sayısının bu kadar çok olmasının, gerçekten de, aşılarını yaptırmamış ya da tamamlamamış olanlarla doğrudan ilişkili olduğuna işaret ediyordu.

Şimdi o rakamları aktaralım:

-İki doz aşı yaptırıp üzerinden 14 gün geçirmiş olanların sayısı 35 milyon. Yoğun bakım ve vefat oranları, iki doz aşısını olup üzerinden 14 gün geçirmiş olan bu grupta yüzde 10. (14 gün kullanılan aşının koruyuculuk sağlaması için geçmesi gerektiği düşünülen süre) Ayrıca bu grup içinde olup da vefat edenler arasında 60 yaş üstü ve ek hastalığı olanların sayısı çoğunlukta.

-Aşılamada bu aşamaları geçirmemiş olanların sayısı ise 27 milyon. (Birinci doz aşıyı yaptırmamış olanlar, birinci dozu yaptırdığı halde ikinci doz aşıyı yaptırmamış olanlar, ikinci doz aşıyı da yaptırdığı halde, 14 günü geride bırakmamış olanlar bu gruba giriyor. M.A)

-Yoğun bakım ve vefat sayılarında bu grubun oranı ise yüzde 90.