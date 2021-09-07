Mu Varyantı Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Yeni kısıtlamalar var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mu Varyantı ile ilgili Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak yerli aşı ve kısıtlamalarla ilgili sorulara da cevap verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Bakan Koca, corona virüsün ''Mu Varyantı''nın Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini açıkladı. Koca, yerli aşıda da seri üretime 2 ay içinde geçileceğini söyledi.

Corona virüsün ''Mu Varyantı'' konusunda açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, bir kez daha aşılamanın önemine dikkat çekti.

İki kişide Mu Varyantı

Bakan Koca, ''Mu Varyantı”nın Türkiye’de şu ana kadar 2 kişide tespit edildiğini söyledi.

Koca, “Şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı. Ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus şeklinde. Bu varyantlarda da yüzde 90’ı geçen oranlar söz konusu. Aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini düşünüyorum'' diye konuştu.

Okulları kapatmayı düşünmüyoruz!

Sağlık Bakanı, vakaların artması nedeniyle okulları kapatmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

Aşı kozunun bulunduğuna dikkat çeken Bakan Koca, okullarda hangi durumda ne yapılması gerektiğinin de belirlendiğini söyledi.

Koca, Bilim Kurulu’nun gündeminde yeni kısıtlamaların olmadığını belirtti.

Sürpriz diye söylemiyoruz

Bakan Koca, yerli aşı Turkovac'taki son durumun sorulması üzerine, "Yerli aşıyı şimdilik söyleyeyim. Sürpriz diye söyleyemiyoruz, Cumhurbaşkanı'mız söyler. Biz seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim" diye konuştu.