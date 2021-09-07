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Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı.

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Güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler S.B. ile Z.Y, Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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