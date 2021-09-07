Akşener'e yakın isim bombayı patlattı! İyi Parti'nin gönlünden geçen formül

Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yakın ismin dikkati çeken açıklamalarını aktardı. Söz konusu isim, 'Akşener başbakan, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmalı' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adaylığı üzerine her gün farklı bir senaryo gündeme geliyor. İYİ Parti cephesinin nasıl bir tavır alacağı merak konusu. Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmiş, bu adım Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumlanmıştı. Kılıçdaroğlu ise, "birden fazla aday çıkarabileceklerini" söylemişti.

Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, "İYİ Parti'nin gönlünden geçen cumhurbaşkanlığı formülü"nü yazdı:

2023 seçimlerine 21 aydan fazla bir süre olmasına rağmen, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelişmeler/tartışmalar, Ankara kulislerinin en fazla merak celbeden konuları arasında ön sırada yer alıyor.

Gönlünden aday olmayı geçirenler, epeyce bir süre önce ‘peşrev çekmeye’ başlamıştı zaten.

Ancak, meselenin giderek daha fazla karmaşık bir hal alması, tartışmaları daha bir ilgi çekici hale getiriyor.

Başkent kulislerinde, CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmayı kafaya koyduğu söylentileri artmış durumda.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'ndan karşılıklı hamleler

Kılıçdaroğlu, gerçekten aday olmaya karar verdi mi?

Yoksa, parti içindeki güç dengelerini yönetmek için mi kendi ismini tartıştırıyor belli değil.

İhtimal, kafasındaki gerçek adayın erkenden hırpalanmaması adına, zamana oynayarak bu sürecin geçmesini tercih ediyor da olabilir.

Adaylık şansı elde etmesi halinde hiç tereddüt etmeden buna “evet” diyecek isimler arasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ön sıralarda yer alıyor.

Her ne kadar engelleyici bir rolüm olmaz mesajları verse de, kendisinin son ana kadar millet ittifakının adayı olmak için elindeki bütün kozları oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçenlerde cumhurbaşkanı adayı olma arzusunu herkesten daha fazla hissettiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetecek kadar övmesini İmamoğlu’nun adaylığına destek olarak yorumlayanlar oldu.

Ama işin gerçeği, Meral hanım, bu işi en az İmamoğlu kadar kendisi için istiyor ve son ana kadar bu şansını zorlamaktan vazgeçmeyecekmiş gibi duruyor.

Akşener'e yakın isim: Akşener başbakan, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmalı

Biz ne yapıyoruz?

Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı için yürüttüğü stratejiyi anlamaya çalışırken, ısınma turlarını izlerken, bir yandan da görüşmeler yaparak kimin aklında ne var sorusunun gerçek cevabını bulmaya çalışıyoruz.

Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, Meral Akşener, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ancak bunun için herkesten daha önce ikna etmesi gereken bir isim var.

Kim mi o isim?

Elbette Kemal Kılıçdaroğlu

Peki, bu nasıl mümkün olabilecek?

Akşener’in yakın kurmaylarından biriyle konuştuktan sonra, sanıyorum Akşener ve İYİ Partililerin kafasından geçen formülü ucundan yakalamış oldum.

Görüştüğüm İYİ Partili isim, doğal olarak muhalefetin en ideal adayının Meral Akşener olduğunu dile getiriyor.

Kılıçdaroğlu’nun aksine, AK Parti ve MHP tabanından kendi genel başkanlarının daha fazla oy alacağı tezini savunuyor.

Ancak, CHP liderinin nasıl ikna edileceğiyle ilgili senaryo, bu formülün bir sonraki adımıyla ilgili.

Nedir o senaryo?

Cumhurbaşkanı adayı Meral hanım olsun, devamında parlamenter sisteme geçtikten sonra Akşener Başbakan olarak devam etsin, ama o yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu olsun.

Ucundan yakaladım galiba dediğim formül bu.

Olur mu?

Bu kadar senaryo bolluğunun içerisinde, bu da bir kenarda not olarak dursun.

Ortak bir aday, ortak bir gelecek için bir müzakere yürüyecekse eğer, bu süreç içerisinde bir ‘al-ver’ pazarlığını olacağı kesin.

Akşener, kendi adaylığını dayatmayacağı yönünde mesajlar veriyor ama, kendisinin ‘hayır’ diyeceği bir ismin ortak aday olma şansı da zor bir seçenek.

Soru:

Böyle bir senaryo gündeme getirilirse, Kılıçdaroğlu’nun buna dönük yaklaşımı ne olur?

Yani, parlamenter sisteme geçip ondan sonra o modele uygun bir cumhurbaşkanı olmak ister mi?

Bence ister.

Ama, o safhaya nasıl ulaşabileceklerini hesap etmeye kalkarsa, bu defa kafası karışıp, tereddüde düşebilir.