BIST 1.472
DOLAR 8,31
EURO 9,87
ALTIN 484,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bu yıl hamsi bol olacak gibi palamut ise az; Balık fiyatları düşer mi?

Bu yıl hamsi bol olacak gibi palamut ise az; Balık fiyatları düşer mi?

1 Eylül'de av sezonunun açılmasıyla balıkçılar da yoğun bir mesaiye başladı. Geçen seneye göre hamsi, istavrit, lüfer ve tekirin bol olduğu belirten balıkçılar, palamutta bekledikleri etkiyi bulamadıklarını kaydetti. Balık fiyatlarının havaların soğumasıyla daha da düşeceği belirtildi.

Abone ol

1 Eylül'de başlayan balık sezonu ile birlikte denize ağlarını atan balıkçıların yüzü hamsi, tekir, istavrit ve lüferdeki bolluk ile gülüyor. Balıkçılar, deniz sularının sıcak olmasından dolayı tam olarak istedikleri verimi alamasa da önümüzdeki dönem için umutlu konuşuyor. 

Hamside dikkat çekici detay
Balıkçılıkta yeni sezonu değerlendiren İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, şu an konuşmak için çok erken olsa da hamsinin bu sene havalar esmeye başlamadan denizlerde görünmesine dikkat çekti.

Fiyatlar düşer mi?
Kartal, "Hamsinin fiyatı 30 TL'ye kadar geriledi. Geçen sene 40-50 TL civarında olan istavrit fiyatları da hamsi ile aynı seviyede. Bu fiyatlar havaların soğumasına bağlı olarak daha da düşebilir" dedi.

Palamut sevenlere kötü haber
Geçen seneye göre balıkçıların palamutta bekledikleri etkiyi bulamadıklarını ancak diğer balıklarda bolluk yaşandığını kaydeden Kartal, "Özellikle lüferde sezon iyi geçecek gibi gözüküyor. Ekimde 50-60 liraya lüfer yiyebiliriz." dedi.

"Hiçbir riski yok"
Kartal, müsilajla ilgili olarak da balıklara yönelik bir sıkıntı olmadığını ancak insanların psikolojik olarak tereddütünün devam ettiğini belirtti. Kartal, "müsailajda zehirli bir atık olmadığı için balık yemenin hiçbir riski yok" dedi.

"Ekim ayı kritik"
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da, istavrit, hamsi ve lüferin geçen seneye göre daha fazla olduğuna işaret ederek bu nedenle fiyatların daha da düşebileceğini söyledi.

Ege'de lüferin, Karadeniz'de de orkinosun görünmeye başladığını kaydeden Özkaya, "Bizim için Ekim ayı son derece kritik. Asıl etkiyi denizler soğumaya başladığında göreceğiz" dedi.

"Stoğun kendini toplaması için kota önemli"
Sürdürülebilir balıkçılık için kota uygulamasına geçilmesi gerektiğini kaydeden Özkaya, her tekne için belirli türlere kota getirilmesi gerektiğini ifade etti. Teknelerin büyümesiyle atılan ağların da büyüdüğüne işaret eden Özkaya, "Önceden tekneler 30 metreydi, şimdi 60 metre. Denizdeki balık stoğunun kendisini toparlaması için bizce kota çok önemli" dedi. 

Öte yandan 10 yıldır Kocaeli'nde balıkçılık yapan Serkan Aydın, tezgahların dolduğunu ancak halen 3 kişiden 2'sinin balık sipariş ederken müsilajdan dolayı tedirgin olduğunu söyledi. Balıkları Karadeniz'den getirdiklerini belirten Aydın," Hava durumunu sürekli kontrol etmek zorundayız, rüzgarın durumu bizi çok etkiliyor. Fakat şu anki durum standartlara göre iyi" dedi.

Aydın, istavritin 30-40 TL, hamsinin  20-30 TL, tekirin de 30-40 TL bandında satıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: NTV

ÖNCEKİ HABERLER
THK Kayyumu Cenap Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: Yangınlarda kurban edildim
THK Kayyumu Cenap Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: Yangınlarda kurban edildim
Gaziantep Organize Saniye Bölgesi'nde yangın çıktı
Gaziantep Organize Saniye Bölgesi'nde yangın çıktı
Djokovic ve Karolina Pliskova ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Djokovic ve Karolina Pliskova ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Napolyon Bonapart'a ait olduğu kanıtlandı milyon dolarlar konuşuluyor
Napolyon Bonapart'a ait olduğu kanıtlandı milyon dolarlar konuşuluyor
ABD’li aktör Michael Williams hayatını kaybetti
ABD’li aktör Michael Williams hayatını kaybetti
İstabul'da sahte aşı kartı operasyonu! Kayıp aşılar nerede 3 hemşire tutuklandı
İstabul'da sahte aşı kartı operasyonu! Kayıp aşılar nerede 3 hemşire tutuklandı
Kayseri'de eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalışmıştı! O şüpheli serbest
Kayseri'de eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalışmıştı! O şüpheli serbest
Cengiz İmren evli mi kaç kere evlendi Cengiz İmren çocuğu var mı?
Cengiz İmren evli mi kaç kere evlendi Cengiz İmren çocuğu var mı?
ÖTV indirimi sonrasında yapılan soruşturma tamamlandı
ÖTV indirimi sonrasında yapılan soruşturma tamamlandı
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi