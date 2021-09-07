KYK yurt başvurusu 2021 ekranı TC ile giriş

Milyonlarca öğrencinin barınma ihtiyacına çözüm sağlayacağı KYK yurt başvurusu işlemleri online olarak e devlet üzerinden başladı. Öğrencinin adres ve kimlik bilgilerini doğru bir şekilde doldurması gereken KYK yurt başvurusunda HES kodu şartı aranacak. Peki KYK yurt başvurusu ekranı girişi nasıl yapılır, 10 adımda detaylı anlatım...

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Öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvurusu işlemleri online olarak e devlet üzerinden başladı. Barınma ihtiyacına çözüm arayan binlerce üniversite öğrencisi için KYK yurt başvurusu yapma ekranı açıldı. KYK yurt başvurusu yaparken öğrencilerin HES kodu bildirmesi zorunlu olacak. Ayrıca KYK yurt başvurusu yaparken öğrencinin aile, kimlik ve öğrenim bilgilerini eksiksiz doldurması gerekiyor. Hatalı bilgi veren öğrencinin KYK yurt başvurusu geçersiz sayılacak. İşte, E-Devlet KYK yurt başvurusu ve sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı. 2021-2022 KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden online şekilde tamamlanacak. İşte, 2021 KYK yurt başvuru ekranı...

YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Başvuru yaparken bunlara dikkat: 1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, kimlik kartı / nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

Hangi öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak: 1) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan öğrenciler,

2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olan öğrenciler,

3) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler,

4) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,

5) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışan öğrenciler,

6) Kamu personeli olan öğrenciler,

7) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunan öğrenciler,

8) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını dolduran öğrenciler,

9) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları içinde bulunan öğrenciler (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)