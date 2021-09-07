Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB faizsiz avans verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşayan dar gelirli ailelere destek amacıyla başlatılan 'Faizsiz avans' kampanyasını başlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, dar gelirli vatandaşların aile bütçelerini bir nebze de olsa rahatlatacak yeni bir proje geldi.

"Destek Avans" adı verilen proje ile vatandaşlara hiçbir faiz ve masraf ödemeksizin 600 ya da 1200 lira destek sağlanacak. Vatandaşlar aldığı parayı aylık 100'er liralık taksitlerle geri ödeyebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli vatandaşlar için geliştirdikleri yeni projelerini duyurdu. Son baharın gelişi ve okulların açılmasıyla aile bütçelerinin zorlandığını belirten İmamoğlu, "Destek Avans" kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Faizsiz avans verilecek

İBB iştiraki Belbim ve Denizbank arasında yapılan anlaşma ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar 600 ya da 1200 lira avans kullanabilecek. Avans, hiçbir faiz ve masraf ödenmeksizin aylık 100'er liralık taksitlerle geri ödenecek. Söz konusu avanslar İstanbulkart'lara yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbulkart'ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkal'larda kullanılabilecek.

Sosyal medyadan paylaştığı video ile yeni projeyi duyuran İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sevgili İstanbullular son baharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde ihtiyaç sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir iş birliği gerçekleştirdik. İştirak şirketimiz Belbim'in Denizbank ile yaptığı anlaşmayla 600 ya da 1200 lira avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ve masraf olmaksızın 100 liralık aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir sistem geliştirdik.

"Destek Avans" adını verdiğimiz bu uygulamayla alacağınız avans İstanbulkart'ınıza yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbulkart'ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkal'larda kullanabileceksiniz. İstanbul'da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz bu, gayretimiz bunun için."