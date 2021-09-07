BIST 1.475
DOLAR 8,27
EURO 9,83
ALTIN 483,48
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan en etkili muhalefet partisini yazdı! İktidara yakınlar bile bunu söylüyor!

Ahmet Hakan en etkili muhalefet partisini yazdı! İktidara yakınlar bile bunu söylüyor!

Marketlerdeki fiyatlardaki yükseliş artık iktidara yakın gazetecilerin yazılarına da yansıyor. Ahmet Hakan bu durumu en etkili muhalefet partisi: Pahalılık olarak nitelendirdi.

Abone ol

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan AK Parti'ye yakın gazetecilerin hayat pahalılığından dert yandığını "En etkili muhalefet partisi: Pahalılık" başlığıyla yazdı.

İktidara yakın gazeteciler, günlerdir uyarıyorlar:

“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”

Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.

İktidarın CHP’yi, İYİ Parti’yi, Babacan’ı, Davutoğlu’nu, yani tüm muhalefet partilerini falan bir tarafa bırakıp tamamen bu soruna yoğunlaşması şart.

Unutulmasın:

En etkili muhalefet partisi budur.

İlgili Haberler
Cem Küçük markete girdi 'Ben ne aldım ki?' dedi AK Parti'ye böyle seslendi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kömür aldı içinden 8 kilo göktaşı çıktı! Önce kızdı sonra zengin olduğunu anladı!
Foto Galeri Kömür aldı içinden 8 kilo göktaşı çıktı! Önce kızdı sonra zengin olduğunu anladı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kulislerde konuşuluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk ile anlaştı
Kulislerde konuşuluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk ile anlaştı
Şili'de Sinovac aşısının uygulanma yaşı 6'ya düşürüldü
Şili'de Sinovac aşısının uygulanma yaşı 6'ya düşürüldü
Adana'da feci kaza: 2 kız kardeş hayatını kaybetti
Adana'da feci kaza: 2 kız kardeş hayatını kaybetti
Cem Öğet kimdir kaç yaşında Ferhan Şensoy'un eşi ne iş yapıyor?
Cem Öğet kimdir kaç yaşında Ferhan Şensoy'un eşi ne iş yapıyor?
İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı! Can salında bulundular
İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı! Can salında bulundular
Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Nipah virüsünün ilk kurban 12 yaşında bir çocuk oldu
Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Nipah virüsünün ilk kurban 12 yaşında bir çocuk oldu
NTV canlı yanınında Millet İttifakı tartışılırken Oral Çalışlar mışıl mışıl uyudu
NTV canlı yanınında Millet İttifakı tartışılırken Oral Çalışlar mışıl mışıl uyudu
Kabil Havalimanını SADAT mı işletecek? Mevlüt Çavuşoğlu SADAT'ı mı işaret etti?
Kabil Havalimanını SADAT mı işletecek? Mevlüt Çavuşoğlu SADAT'ı mı işaret etti?
40 şehirde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 214 gözaltı kararı Semih Terzi'nin oğlu da var
40 şehirde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 214 gözaltı kararı Semih Terzi'nin oğlu da var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'mavi'ye dönen Konya ve Kars'ı kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'mavi'ye dönen Konya ve Kars'ı kutladı