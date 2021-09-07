Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Nipah virüsünün ilk kurban 12 yaşında bir çocuk oldu

Koronavirüs salgınından ABD'nin ardından en çok etkilenen ikinci ülke konumunda bulunan Hindistan'da Nipah virüsü alarmı verildi. Virüs nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 188 temaslı kişi tespit edildi.

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2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada son raporlara göre 15 milyon insanı öldürürken, özellikle Delta varyantı şu günlerde dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Delta varyantının ilk ortaya çıktığı Hindistan'da şimdi de yeni bir virüs salgını başladı.

Yine yarasa kaynaklı! Nipah virüsünün ilk kurbanı bir çocuk

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti.

20 kişi yüksek risk altında

Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı. Bu 20 kişinin Kozhikode Tıp Fakültesi’ne gönderileceği belirtildi. Uzmanlar diğer temaslı kişilerin ise evlerinde kendilerini tecrit etmelerini istedi.

Bu belirtilere dikkat!

İlk defa 1990'ların sonlarında Malezya'daki domuz çiftliklerinde görülen salgın ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri belirtiler ile kendisini belli ediyor.