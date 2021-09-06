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UEFA deplasman seyircisi yasağını kaldırdı

UEFA deplasman seyircisi yasağını kaldırdı

UEFA, deplasman taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığını açıkladı. İzin verilen stadyumlarda kapasitenin yüzde 5'i kadar deplasman taraftarı alınacak.

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 UEFA, deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığını ve izin verilen stadyum kapasitesinin %5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını açıkladı.

Son söz maçların oynanacağı ülkelerde olacak

UEFA, Avrupa kupalarında deplasman seyirci yasağının kaldırıldığını ancak son sözün maçların oynanacağı ülkelerin yetkilerinde olduğunu açıkladı.

Taraftarlar Avrupa maçlarına gidebilecek

Deplasman taraftarları, ulusal hükümetin Covid-19 kısıtlamalarına tabi olarak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçlara katılabilecekler.  

UEFA'nın bu sezonki üç Avrupa kulüp müsabakasının ön eleme turları için deplasman taraftarlarına genel bir yasak getirilmişti ancak UEFA bu yasağı kaldırdı.

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