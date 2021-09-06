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Fenerbahçeli Pelkas'ın saha kenarına idrar yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçeli Pelkas'ın saha kenarına idrar yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'ın PAOK döneminde saha kenarına idrarını yaptığı görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu.

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Fenerbahçe'de forma giyen Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas'ın PAOK yıllarından skandal bir görüntü ortaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Olimpik Donetsk maçında ısınma esnasında birden reklam panolarının oraya gitti. Pelkas, yanında bulunan kadın gazeteciye aldırış etmeden idrarını reklam panolarının arkasına yaptı.

Kadın gazeteci sırtını döndü

Pelkas'ın bu hareketini saha kenarında maçı takip etmek için gelen gazeteciler ise gülerek karşıladı. Orada bulunan bir kadın gazeteci, arkasını dönerek Pelkas'ın idrarını yapmasını izlemekten kaçındı. Diğer bir gazeteci de bu anların fotoğrafını yakalamakla meşguldü.

Sosyal medyada bir anda gündem olan bu görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Pelkas'ın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar fotoğrafı paylaşarak alay etti.

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