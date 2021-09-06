Akıncı TİHA'lardan tırsan Yunanistan'dan İsrail'le füze anlaşması

Türkiye, silah teknolojisinde gücüne güç katmaya devam ederken Yunanistan'da ise bu durum karşısında panik yaşanıyor. Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem yaşayan Yunanistan hükümetinin yeni sistemler için İsrail ile 250 milyon avroluk ön anlaşma imzaladığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk savunma sanayii ayağa kalktı. Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türkiye, hava savunma sistemleri üzerindeki çalışmalarında büyük hız kazandı. Türkiye'nin dışa bağımlılık oranında büyük düşüş yaşanırken Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine katılan son milli savunma sanayii ürünümüz Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) oldu.

İsrail füzeleri satın alacaklar

TİHA'ların teslimatı Yunan basınında geniş yer bulurken Yunanistan da TİHA'lara karşı yeni bir hazırlık içine girdi. Yunanistan, Meriç sınır hattına ve adalara güdümlü füze yerleştireceğini açıkladı.

Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem yaşayan Yunanistan hükümetinin yeni sistemler için İsrail ile 250 milyon avro luk ön anlaşma imzaladığı belirtildi. Türkiye karşısında daha önce farklı askeri anlaşmalar imzaladığı İsrail'le Spike NLOS füzeleri için masaya oturan Yunanistan, füzeleri adalara yerleştirmek için 25 sistem satın alacak.