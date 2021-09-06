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HABER /  EKONOMİ

Japonya'da koronavirüsün olumsuz etkisinin 2022'de bitmesi bekleniyor

Japonya'da koronavirüsün olumsuz etkisinin 2022'de bitmesi bekleniyor

Japon firmaların yüzde 90'ı ülke ekonomisinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkisinden 2022'de kurtulmasını bekliyor.

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Kyodo ajansının sektöründe lider 111 şirkete yönelik geçen ay düzenlediği araştırma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Japonya'da ekonomik gidişata etkisini sorguladı.

Toyota ve Sony de dahil araştırmaya katılan firmaların yüzde 90'ı ülke ekonomisinin 2022'de salgın etkisinden kurtulacağını umuyor.

Araştırmaya göre 2022'de firmaların yüzde 75'i 'ılımlı büyüme', yüzde 15'i ise 'genişleme' beklerken yüzde 5'i ise 'şartların değişmeyeceğini' tahmin ediyor.

Ilımlı büyüme bekleyenlerin yüzde 93'ü bu tahminlerini Kovid-19 aşılarının yaygınlaşmasına, yüzde 83'ü de özel tüketimde toparlanmaya bağlıyor.

Yüzde 72'si ekonomik faaliyetlerdeki Kovid-19 kısıtlamalarının sona ermesinin 'ılımlı büyümeyi' olumlu etkileyeceğini bekliyor.

Katılanların yüzde 26'sı firma satışlarının salgın öncesi seviyesine 2022'de geri döneceğini, yüzde 16'sı bu seviyenin 2023'te yakalanabileceğini belirtiyor.

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