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Luckassen'den Fatih Karagümrük'e 2 yıllık imza

Luckassen'den Fatih Karagümrük'e 2 yıllık imza

Fatih Karagümrük, PSV Eindhoven'dan Hollandalı futbolcu Derrick Luckassen'i transfer etti

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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Hollandalı futbolcu Derrick Luckassen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, PSV'den kiralanan 26 yaşındaki stoper ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Luckassen, geride kalan sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giydi. Hollandalı futbolcu, tüm kulvarlarda 17 maçta görev yaptı.

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