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CHP heyeti Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüştü! Bu ziyaretler olay oldu! Barzani'den ilginç yorum

CHP heyeti Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüştü! Bu ziyaretler olay oldu! Barzani'den ilginç yorum

CHP'nin peş peşe Irak temasları çok konuşuluyor! CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet bugün de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

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IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'deki konutunda Salıcı başkanlığındaki CHP heyetiyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Barzani 'CHP'nin yeni siyaseti' yorumuyla dikkat çekti.

Açıklamada, heyetin Barzani'ye IKBY'ye yaptıkları ziyaretin hedefinden söz ettiği, bölgedeki sorun ve karmaşıklığın çözümünün halklar ve oluşumlar arasındaki diyalogla mümkün olabileceğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Bu çerçevede CHP'nin uzun vadeli bir vizyon ortaya koyarak bunu uygulamaya başladığını aktaran heyetin, IKBY ve diğer oluşumların yanı sıra bölgedeki halkların çıkarları esası üzerinde iyi ilişkiler inşa edip geliştirmeyi temenni ettiği kaydedildi.

Ayrıca, heyetin bölgenin istikrarı ve sorunların çözümü için birlikte çalışma arzusunu dile getirerek bu hususta IKBY'nin rolü ve konumunu vurguladığı ifade edildi.

Öte yandan IKBY Başkanı Barzani de bölgedeki sorunların çözümünde, "birbirini kabul etme" ve "inkarın ortadan kaldırılması" prensibine başvurulmasının önemine değindi.

CHP'nin yeni siyaseti!

Barzani'nin, söz konusu ziyareti de "CHP'nin yeni siyaseti" olarak yorumladığı ifade edildi.

Açıklamada IKBY Başkanı'nın ayrıca en zor zamanlarında kendilerine verilen yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ettiği belirtildi.

Erbil'e dün ulaşan Salıcı başkanlığındaki CHP heyeti, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya gelmişti.

Heyetin Erbil'deki temaslarının ardından Kerkük'te Irak Türkmen Cephesini ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP dün temaslara başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, Irak'ın Erbil kentine ziyarette bulundu. CHP heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani görüşmüştü. Heyet daha sonra, eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından IKBY Başbakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "CHP Başkan Yardımcısı, Partisinin Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını IKBY Başbakanı'na iletip, böylesi yüksek bir heyetle ilk defa IKBY'ye gelmekten de memnuniyetlerini dile getirdi" ifadesi yer aldı. Açıklamada, Salıcı'nın, ziyaret amaçlarının Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve CHP'nin ortak öneme sahip konulardaki görüşünü ifade etmek olduğunu söylediği aktarıldı.

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