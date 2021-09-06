Taliban'dan Türkiye'ye davet!

Taliban'ın kurduğu yeni Afgan hükümetinin tanıtım seremonisine katılmaları için Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere davet gitti.Abone ol
ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın yeni hükümetin tanıtımı seremonisine Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar'ı davet ettiği belirtildi.
Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, bugün Taliban’ın Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’ı hükümetin tanıtım seremonisine davet ettiğini aktardı.
İsmini açıklamayan bir Taliban yetkilisi, “Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a, yeni Afgan hükümetinin tanıtım seremonisine katılmaları için davet gönderdik” dedi.