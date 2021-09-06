BIST 1.475
DOLAR 8,28
EURO 9,83
ALTIN 485,52
HABER /  GÜNCEL

Masterchef Sergen kaç yaşında aslen nereli dükkanı nerede?

Masterchef Sergen kaç yaşında aslen nereli dükkanı nerede?

Masterchef 2021'nin bu seneki renkli ve eğlenceli yarışmacılarından biri olan Sergen Özen hem takım arkadaşları hem de seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ne yapsam oluyor diyerek kendine güvenini her fırsatta dilen getiren Sergen Öz aslen Tekirdağlı ve 25 yaşında. Sergen Özen instagram hesabı ise sergenozn

Abone ol

Masterchef Türkiye 2021'nin ana kadrosunda olan ve tavırları ile seyircinin sempatisini kazanmayı başaran Sergen Özen'in hayatı merak ediliyor. 25 yaşında olan olan Sergen Özen aslen Tekirdağ doğumlu. Tekirdağ'da bir sanayide köfteci dükkanı olan Sergen Öz 9 yıldır yemek işiyle uğraşıyor.  Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hayatı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında 2. tura kalan Tekirdağlı Sergen Özen şeflerle girdiği sempatik diyaloglarla yarışmanın ilgi odağı haline geldi.

Sergen Özen Demi glace sosu ile hazırladığı mantarlı kuzu yemeğiyle şeflerin karşısına çıkmış ve üç şeften de evet oyu alarak sonraki tura geçmeyi başarmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Üniversite kaydına gelen şok yaşıyor! Fiyatlar aileleri korkuttu
Üniversite kaydına gelen şok yaşıyor! Fiyatlar aileleri korkuttu
Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi intihara kalkıştı! Metro İstanbul: İstasyon kapatıldı
Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi intihara kalkıştı! Metro İstanbul: İstasyon kapatıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahyalı Kıbrıs gazileriyle buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahyalı Kıbrıs gazileriyle buluştu
Masterchef Azize kimdir kaç yaşında evli mi Azize Polat eşi kimdir?
Masterchef Azize kimdir kaç yaşında evli mi Azize Polat eşi kimdir?
Kocaeli'nde TEM'deki aracın bagaj ve yolcu kısmından 8 kaçak göçmen çıktı
Kocaeli'nde TEM'deki aracın bagaj ve yolcu kısmından 8 kaçak göçmen çıktı
Almanya'nın motor ambargosu Türkiye'yi ateşledi Fırtına Obüsü sorunu böyle çözüldü
Almanya'nın motor ambargosu Türkiye'yi ateşledi Fırtına Obüsü sorunu böyle çözüldü
Karabük'te tır sürücüsü aracında ölü bulundu
Karabük'te tır sürücüsü aracında ölü bulundu
CHP'den Tanju Özcan için ilk karar geldi! MYK sonrası Faik Öztrak açıkladı
CHP'den Tanju Özcan için ilk karar geldi! MYK sonrası Faik Öztrak açıkladı
İzmit'de damak tedavisinde siniri kesilen kadın yaşamını yitirdi
İzmit'de damak tedavisinde siniri kesilen kadın yaşamını yitirdi
Ev karantinasında olanlara özel uygulama! 15 dakika içinde gönderilmezse ceza
Ev karantinasında olanlara özel uygulama! 15 dakika içinde gönderilmezse ceza