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10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kayseri'de yakayı ele verdi

10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kayseri'de yakayı ele verdi

KAYSERİ'de hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (33), yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, E.A.'nın Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A. Bünyan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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