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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den "AB ordusu" planına tepki

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den "AB ordusu" planına tepki

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB'nin ABD'ye bağımlı kalmamak için kendi askeri gücünü kurma planına ilişkin "Kuzey Amerika ve Avrupa arasında bağları zayıflatmak sadece NATO'yu değil, Avrupa'yı da böler." ifadesini kullandı.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Afganistan'daki başarısızlıktan ders çıkardık" diyerek AB'nin ortak askeri güç oluşturmasını önermesinin ardından açıklamada bulundu.

İngiliz Telegraph gazetesine verdiği demeçte Stoltenberg, "Paralel yapılar kurmak, çift komuta yapısı, ortak hareket kabiliyetimizi ve birlikte çalışma gücümüzü zayıflatır. Sınırlı kaynaklarımız varken birbiriyle çakışan çabalar gereksiz." dedi.

"Stratejik Pusula" 16 Kasım'da görüşülecek

5 bin kişilik bir askeri kuvvetin ortak misyonlarda hızlı müdahale gücü olarak kullanılması planlanıyor.

Stratejik Pusula adlı rapordaki öneri 16 Kasım'da Avrupa Konseyi'nde ele alınacak.

Avrupalı müttefiklerin henüz konuyu NATO'ya taşımadığını kaydeden Stoltenberg, "Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmaya yönelik çabalarından memnuniyet duyarım ancak bu NATO'nun yerine geçemez. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın yekvücut olmasını sağlamalıyız" ifadesini kullandı.

Stoltenberg ayrıca, "Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki bağları zayıflatan her girişim sadece NATO'yu değil, Avrupa'yı da böler." uyarısında bulundu. 

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