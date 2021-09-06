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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenen ve bir süredir Çaykur Rizespor ile görüşen Caner Erkin'in yeni takımı VavaCars Fatih Karagümrük oldu.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması talimatı verilen Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

Caner Erkin ile en yakından ilgilenen kulüp Çaykur Rizespor'du. Caner'e teklif yapan Karadeniz ekibi, Gökhan Gönül'ü de devreye sokmuş ve yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışmıştı ancak transferi bitiremedi.

Çaykur Rizespor'a gitmesi beklenen Caner Erkin için son dakikada devreye giren Fatih Karagümrük mutlu sona ulaştı. Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağlandı. Bugün Caner'in menajeri Batur Altıparmak ile görüşen başkan Süleyman Hurma, transferi bitirdi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. 

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