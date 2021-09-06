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Afganistan'da perdeli eğitim başladı! Üniversitelerde artık böyle eğitim görecekler

Afganistan'da perdeli eğitim başladı! Üniversitelerde artık böyle eğitim görecekler

Afganistan'da yönetimi devralan Taliban, eğitime bugün başlayan Kabil'deki İbn-i Sina Üniversitesi'nde kızlarla erkeklerin arasına perde çektirdi.

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Afganistan'da 15 Ağustos tarihinde Kabil'e giren Taliban, kontrol edemediği son vilayet olan Pençşir'in de bu sabah ele geçirildiğini resmen duyurdu.

Ülkenin tamamında hakimiyetini ilan eden Taliban yönetiminde, okullarda eğitimin nasıl olacağı merak ediliyordu.

Taliban'ın sosyal medya hesabından, konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı ve uygulanan yeni kural gözler önüne serildi.

Başkent Kabil'deki İbn-i Sina Üniversitesi'ndeki bir sınıfta, kız ve erkek öğrencilerin arasına perde asıldı.

Dini kurallara uyarak okullara gidebilirler

Öte yandan Taliban örgütü, daha önce kız çocuklarının dini kurallar uygun olmak koşuluyla okullara gidebileceğini duyurmuştu.

Taliban, 1996 ile 2001 yılları arasında iktidarda bulunduğu dönemde kadınların çalışmasını ve kız öğrencilerin okula ve üniversiteye gidişlerini yasaklamıştı.

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