Fransız milli futbolcu Jean-Pierre Adams, yaşamını yitirdi

1982 yılında komaya giren Fransız milli futbolcu Jean-Pierre Adams, hayatını kaybetti.

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1972 ile 1976 yılları arasında 22 kez Fransa Milli Takımı formasını giyen oyuncu Jean-Pierre Adams, menisküs ameliyatı sırasında yapılan anestezi hatası sonrası 17 Mart 1982'de komaya girmiş ve 39 yıl boyunca karısı ona bakmıştı.

Adams, Nimes Üniversite Hastanesi'nde gözlerini hayata yumdu.

“Siyah muhafız'' lakabını almıştı''

Adams, 1970-1973 yılları arasında Nimes Olympique, 1973-1977 yılları arasında OGC Nice ve 1977-1979 yılları arasında Paris Saint Germain formalarını giymişti.

Adams, Milli Takım'da Marius Tresor ile yaşadığı uyum sonrasında "Siyah muhafız" lakabını almıştı.