Ekrem İmamoğlu, İBB Ankara İletişim Ofisi'ne Şükrü Küçükşahin'i atadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin medya ilişkileri koordinatörünü İBB Ankara Temsilcisi olarak atadı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya temsilci atadı. 10 yıl önce AK Parti yönetiminde iken kurulan ve hala devam eden İBB'nin Ankara İletişim Ofisi'ne Ekrem İmamoğlu, belediyenin Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin'i İBB Ankara Temsilcisi olarak atadı.

Küçükşahin, atama kararını sosyal medya hesabından "Artık hizmet üretmeye İBB Ankara Temsilcisi olarak devam edeceğim. Tüm dostların katkı ve desteğiyle, çok çalışmaya, güzellikleri, güzel hizmetleri paylaşmaya devam" sözleriyle duyurdu.

Şükrü Küçükşahin'den boşalan koltuğa geçtiğimiz günlerde Gazeteci-sunucu Ceren Akdağ atanmıştı.