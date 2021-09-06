Bomba kulis! AK Parti ve MHP seçime ayrı ayrı girecek

ANKARA kulisleri bu senaryoyu konuşuyor. Yüzde 7'lik seçim barajının ardından AK Parti ile MHP seçimlere ayrı ayrı girecek. MHP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek.

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Ankara kulislerinde dile getirilen yeni seçim senaryosunu Murat Yetkin yazdı. Buna göre, AK Parti ve MHP 2023 yılında yapılacak olan milletvekili genel seçimlerine ayrı ayrı girecekler. Ancak MHP cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek.

Yüzde 7 anlaşmasının altında bu yatıyor

Murat Yetkin, "YetkinReport’a bilgi veren siyasi kaynaklar Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürmek konusunda anlaştıkları beyanlarının altındaki etkenlerden birinin de bu olduğunu belirtti" diye yazdı. Yetkin yazısına şöyle devam etti:

MHP açısından varlığını kanıtlama fırsatı

- Bu senaryo MHP açısından Meclis’teki varlığını kanıtlama anlamını taşıyor. Bahçeli, barajın yüzde 7’ye düşürülmesi düşüncesinin MHP’nin yüzde 10 oy desteğinden emin olmamasına bağlanmasına karşı çıkmıştı. Ancak yüzde 7 barajının MHP’nin kendisini daha rahat hissetmesini sağlayacağı da görülüyor.

- Tabii bu durum sadece MHP değil, HDP ve İyi Parti gibi yüzde 10 barajı civarındaki partileri de rahatlatacak, Meclis’in çok partili kurulmasına imkân verecek.

AK Parti'nin de işine geliyor

- Milletvekili seçimlerine ayrı ayrı girme senaryosu AK Parti’nin de işine geliyor. Bu hesapları üç başlık altında toplamak mümkün. Millet İttifakını İyi Parti üzerinden dağıtmak, Kürt seçmenin oylarını çekmek ve yüzde 7’ye yakın duramayan partilerin seçmenini kendisine çekmek.