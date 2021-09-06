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Gaziantep'te su dolu bidona düşen küçük Melek'ten acı haber

Gaziantep'te su dolu bidona düşen küçük Melek'ten acı haber

GAZİANTEP'te, evlerinin bahçesinde su dolu bidona düşen 3 yaşındaki Melek Güzel, tedaviye gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, 4 Ağustos Cuma günü Karacaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan Melek Güzel, dengesini kaybedip, su dolu bidona düştü.

Bir süre sonra annesi Gizem Güzel tarafından bidonda baygın bulunan küçük Melek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melek Güzel, bu sabah hayatını kaybetti.

Ailesi yasa boğuldu
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Melek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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