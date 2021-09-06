Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimin ilk gününde konuştu! Aşı zorunluluğu mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Yılı açılış töreninde konuştu. Yüz yüze eğitim için açıklama yapan Erdoğan aşı çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Başarı tesadüften öte uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her başarılı eğitim kurumunda çalışkan öğrenciler ve mesleğine aşık eğitimcilerin imzası vardır.

Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi mesleğinin baharında terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenlerimizi anıyorum.

İlk defa okulla tanışmanın heyecanı yaşayan yavrularımıza başarılar diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum.

Salgının yarattığı sıkıntılara rağmen eğitimi ülke çapında aksatmayan birkaç devletten biri olduk.

Önceki sene başlayan koronavirüs salgını hayatımızdaki her şey gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sokağa çıkma yasağı gibi çok sert tedbirlere başvurdu. Türkiye olarak biz de geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerin sağlığını tehlikeye atmamak için azami hassasiyet gösterdik. Bilim Kurulumuzun tavsiyesi doğrultusunda kimi zaman okullarımızı açarak ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık.

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek salgının yoğun olduğu dönemde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık.

Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız

Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın müsterih olmasını istiyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızı en başta eğitim camiamızı ve velilerimizi aşıya davet ediyoruz. Devlet olarak zorlayıcı tedbire başvurmak istemiyoruz.

Aşıyla ilgili vatandaşlarımız başta sosyal medyada dolaşan bilgi kirliliğine itibar etmemelidir. Çocuklarımızı çok özledikleri okullardan mahrum bırakmamamız gerektiği bilincinde olmalıyız.

Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz.

Sınıf mevcudu ortalamalarında Birleşik Krallık, Fransa gibi ülkelerden iyiyiz. OECD ortalamalarına göre liselerde öğretmen başına 13 öğrenci düşerken bizde bu sayı 12'dir. Okuma becerileri alanında puanını en çok arttıran 2. ülkeyiz.

28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor