Yeni eğitim öğretim yılı başladı! Okullar önlemlere nasıl uyuyor! İstanbul'da trafik felç oldu! Tek tek denetim
İstanbul’da okullarında açılmasıyla birlikte E-5 Karayolu’nda trafik yoğunluğu oluştu. Oleşan trafik havadan da görüntülendi. Çocukların ilk günü heyecanı görüldü. Okullara girişte öğrenciler kontrol edildi. Yolda servis araçları denetlendi.
Türkiye'nin tüm illerinde, yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulun girişinde kontrol noktasından geçtiler ve okul süslemeleriyle karşılandılar.
Yaklaşık 700 bin öğrencinin bulunduğu kentte Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda, haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.
Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Eğitim, sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da aydınlatan çok güçlü bir meşale. Koronavirüs salgınının bu meşaleyi söndürmesine ve eğitimhayatımızı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz. Kovid-19 geleceğimizi bizden alamayacak." dedi.