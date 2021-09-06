Yeni eğitim öğretim yılı başladı! Okullar önlemlere nasıl uyuyor! İstanbul'da trafik felç oldu! Tek tek denetim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Eğitim, sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da aydınlatan çok güçlü bir meşale. Koronavirüs salgınının bu meşaleyi söndürmesine ve eğitimhayatımızı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz. Kovid-19 geleceğimizi bizden alamayacak." dedi.