Destici ile görüntü seçim kaybettirecek! Deniz Zeyrek CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu

Muhalif yayın organlarından Sözcü'de yazan Deniz Zeyrek, bu kez muhalefeti hedef aldı. CHP’nin HDP ve BBP ile gerçekleştirdiği görüşmelere dikkat çeken Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun, BBP Lideri Destici ile görüntü verip, HDP'li Sancar ve heyeti ile bu görüntüden imtina etmesini 'seçim kaybettirecek siyasi hata' olarak değerlendirdi.

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“İki fotoğraf ve muhalefete zor bir soru” başlığıyla okuyucularının karşısına çıkan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yazısında CHP’nin seçimleri kazanmak adına çok büyük bir hata yaptığını öne sürdü.

Yazısında olası erken seçimi değerlendiren Deniz Zeyrek, ülkenin genel ekonomik tablosu nedeniyle iktidarın kan kaybının sürdüğünü bunun yanında mevcut politikaları sürdürürse büyük kentlerdeki Kürtlerin oyunu da kaybedebileceğini yazarken “İktidar kan kaybediyor ama bu muhalefetin hanesine yazılıyor mu?” sorusuna cevap aradı.

Seçimlerde mevcut ekonomik koşulların, iktidarın aleyhine muhalefetin lehine sonuçlar doğuracağının kesin olduğunu belirten Zeyrek Kürt seçmen konusunda aynı iyimserliğin oluşmadığını açıkladı.

Zeyrek yazısında ortaya koyduğu iddiayı güçlendirmek adına iki fotoğraf paylaştı. İkisi de yaklaşık yedi ay önce çekilen fotoğrafların birinde BBP heyetinin CHP’yi ziyareti esnasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun BBP Genel Başkanı ile aynı karede yer almaktan çekinmediği görülürken HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve ekibinin CHP’yi ziyareti esnasında Kılıçdaroğlu’nun aynı fotoğrafta bulunmaktan imtina ettiğini ifade etti.

'HDP konusunda ikircikli bir siyaset izliyor'

Yazısında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın ortaklarından olan Mustafa Destici’nin ve HDP Eş Başkanı Mithat Sancar’ın CHP’yi ziyareti esnasında verilen karelere dikkat çeken Deniz Zeyrek “muhalefet partileri de iktidarın olumsuz propagandasından çekinip, HDP konusunda ikircikli bir siyaset izliyor” diye yazdı.

Zeyrek bu iki fotoğrafı okuyucularının dikkatine sunarken “ 300 bin seçmeni olan bir partiye gösterilen bu özen, 7 milyona yakın seçmeni olan HDP'ye gösterilmeyince, Sancar parti içinden çok ağır eleştiriler aldı. HDP'liler hâlâ bu fotoğrafları konuşuyor. Genel seçimlerde herkes kendisine çalışacağı ve baraj yüzde 7'ye düşeceği için bu durum muhalefete sorun yaratmayabilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet adayının kazanması için HDP seçmeninin tavrı anahtar rol oynayacak. Sizce CHP'deki bu iki fotoğraf ortada dururken, İYİ Parti'nin HDP konusundaki olumsuz tavrı sürerken HDP seçmeni Cumhurbaşkanlığı seçiminde “el mahkum” diye muhalefet adayına oy verir mi?” analizinde bulundu.