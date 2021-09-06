Amasya'da ATV faciası: 2 kişi öldü

Amasya’da ATV aracının kamyonete çarpması sonucu bir çift hayatını kaybetti.

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Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Hüsamettin P’nin kullandığı otomobil, Artıkabat Mahallesi mevkisinde kaz sürüsüne çarptı.

Edinilen bilgiye göre kazayı fark eden ve sürücüsü öğrenilemeyen yol çalışması yapan özel bir firmaya ait kamyonet ise yol kenarına pak etti. Arkadan gelen Remzi Çolak (69) idaresindeki ATV tipi arazi aracı, kamyonu fark etmeyerek sert şekilde çarptı.

Yaşanan acı kazada, ATV sürücü Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çolak’ın eşi Sevim Çolak (65) ise kaldırıldığı