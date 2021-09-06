Sel felaketindeki son ölü ve kayıp sayılarını İçişleri açıkladı! İşte gelen Afgan göçmen sayısı!

İçişleri Bakanlığı yakalanan Afgan göçmen sayısını açıkladı. Yurtta yaşanan terörle mücadeledeki gelişmeleri de aktardı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yurtta yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgilendirici basın toplantısı yaptı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

(Sel felaketinde) 71’i Kastamonu’da, 10’u Sinop’ta, biri de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir.

"2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.

(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak."

"Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale getirildi. 18 terör eylemi engellendi."

(Sınırlarımız kevgire döndü) gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır"

(Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir."