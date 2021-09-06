BIST 1.476
DOLAR 8,29
EURO 9,84
ALTIN 486,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da saatlerdir haber alamadı! Kapıyı kırıp eve giren ekipler şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da saatlerdir haber alamadı! Kapıyı kırıp eve giren ekipler şok oldu

BURSA'nın İznik ilçesinde bir süre eşinden ayrılan bir çocuk annesi tabancayla canına kıydı.

Abone ol

Mahmut Çelebi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şükran Ç.'den (32) 24 saattir haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. İznik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler genç kadının evine geldi. Kapıyı ve zili çalan ekipleri son olarak evin kapısını kırıp içeriye girdi. Genç kadının silahla kendini vurarak intihar ettiğini gören ekipler evde güvenlik önlemi aldı. Genç kadının cansız bedeni olay yerinin incelenmesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Eşinden ayrılan ve 10 yaşında çocuğu olduğu öğrenilen genç kadının neden intihar ettiği araştırılıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara'da tarlada bir anda ortaya çıktı: Herkes korkmaya başladı
Foto Galeri Ankara'da tarlada bir anda ortaya çıktı: Herkes korkmaya başladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Taliban'dan basın açıklaması! Hükümet kuruluyor! Türkiye hakkında açıklama
Taliban'dan basın açıklaması! Hükümet kuruluyor! Türkiye hakkında açıklama
Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması! İlişkilerimiz ileri düzeyde
Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması! İlişkilerimiz ileri düzeyde
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sarah Harding kansere yenik düştü
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sarah Harding kansere yenik düştü
Büyük İskender'i de öldürmüştü! Hortlayan virüs! Asya kaplan sivrisinek ısırığında 3 ölümcül risk!
Büyük İskender'i de öldürmüştü! Hortlayan virüs! Asya kaplan sivrisinek ısırığında 3 ölümcül risk!
Cem Küçük markete girdi 'Ben ne aldım ki?' dedi AK Parti'ye böyle seslendi
Cem Küçük markete girdi 'Ben ne aldım ki?' dedi AK Parti'ye böyle seslendi
Gülben Ergen evlilikleri kaç kere evlendi çocuklarının babası kimdir?
Gülben Ergen evlilikleri kaç kere evlendi çocuklarının babası kimdir?
BAE'den stratejik yatırım kararı
BAE'den stratejik yatırım kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba Afgan mülteci açıklaması kulislere sızdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba Afgan mülteci açıklaması kulislere sızdı
İstanbul'da eşine sinirlenince cinnet geçirdi! Kapıları kilitleyip...
İstanbul'da eşine sinirlenince cinnet geçirdi! Kapıları kilitleyip...