Cem Küçük markete girdi 'Ben ne aldım ki?' dedi AK Parti'ye böyle seslendi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yüksek gıda fiyatlarını kaleme aldığı yazısında AK Parti'ye seslenerek, "Sofrasını kuramayan, çocuğunu doyuramayan insanlar öfkesini her demokraside iktidara yöneltir" dedi.

Sebze-meyve ve gıda fiyatlarında aşırı yükseliş devam ediyor. Yaz sezonunda bile yaz meyveleri ateş pahası oldu. Geçen ay fiyatı artan 20 üründen 15'i gıda sınıfındaydı.

Sokakların 1 numaralı gündemi haline gelen yüksek enflasyonla ilgili iktidara yakın yazarlardan hükümete peş peşe uyarılar gelmeye başladı.

Fuat Uğur'dan sonra Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de bugünkü köşe yazısında gıda fiyatlarını kaleme aldı. Marketlerden alışveriş yapan Küçük, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ben ne aldım ki" duygusu hakim oluyor

"Her iki marketten de çıktığınızda, “Ben ne aldım ki?” duygusu size hâkim oluyor. 200-300 TL veriyorsunuz, aldıklarınız 4 kişilik bir aileye belki 1 hafta bile yetmiyor.

Demem o ki, marketler ateş pahası... Benim gibi az çok geliri olanlar bile böyle düşünüyorsa AK Parti’nin bu konu üzerinde düşünmesi lazım. Abartmadan söylüyorum, fiyatlar can yakıyor... Sofrasını kuramayan, çocuğunu doyuramayan insanlar öfkesini her demokraside iktidara yöneltir.

"İki yıldır orta ve alt sınıf ekonomik anlamda zorlanıyor"

Bugün 3000 lirayla geçinmek imkânsız ötesi bir şey. Türkiye son 20 senede çok büyüdü. Bu, su götürmez bir gerçek. Ama iki yıldır orta ve alt sınıf ekonomik anlamda zorlanıyor.

AK Parti marketlere çare bulmalı

Anadolu’da belki bu sert hissedilmiyor ama büyükşehirlerde sert dalga gibi insanı bunaltıyor. AK Parti ne yapıp edip hayat pahalılığını, özellikle marketlere bir çare bulmalı...

Son olarak da geçen hafta iş yerlerine yapılan yüzde 15 doğalgaz zammına gerek var mıydı? Ciddi merak ediyorum. Yüksek enflasyon bugün mücadele edilmesi gereken en temel konu."