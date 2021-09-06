BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,86
ALTIN 487,55
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak.
Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de düğün yolunda feci kaza! Minibüs bahçeye düştü: Çok sayıda yaralı var
İzmir'de düğün yolunda feci kaza! Minibüs bahçeye düştü: Çok sayıda yaralı var
Görevine yeni başlayan Almanya’nın Pekin Büyükelçisi Jan Hecker hayatını kaybetti
Görevine yeni başlayan Almanya’nın Pekin Büyükelçisi Jan Hecker hayatını kaybetti
Evde bakım maaşları eylül ayı ödemesi tarihi-2021 ne zaman?
Evde bakım maaşları eylül ayı ödemesi tarihi-2021 ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! 1 Ekim'e kadar rapor yazılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! 1 Ekim'e kadar rapor yazılacak
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları İtalya yeni rekorun sahibi oldu
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları İtalya yeni rekorun sahibi oldu
İstanbul'da okulun ilk günü trafiği! Yoğunluk fena!
İstanbul'da okulun ilk günü trafiği! Yoğunluk fena!
Dünya TUSAŞ'ı konuşacak! Yeni imzalar atıldı
Dünya TUSAŞ'ı konuşacak! Yeni imzalar atıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okulun ilk günü için uyarılar: Katılım zorunlu!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okulun ilk günü için uyarılar: Katılım zorunlu!
İzmir'de zincirleme kaza! 6 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 11 yaralı var
İzmir'de zincirleme kaza! 6 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 11 yaralı var
Taliban direnişin merkezi Pencşir'i tamamen ele geçirdiğini duyurdu
Taliban direnişin merkezi Pencşir'i tamamen ele geçirdiğini duyurdu