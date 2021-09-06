Taliban direnişin merkezi Pencşir'i tamamen ele geçirdiğini duyurdu

Taliban, direnişin merkezi olan Afganistan'ın Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu.

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Afganistan'ın büyük bölümünde kontrolü sağlayan Taliban, gözünü direnişin merkezi Pençşir'e dikmişti. Taliban karşıtı direnişe ev sahipliği yapan bölgeye binlerce militanını gönderen Taliban'dan yeni bir iddia geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban, 'Pençşir Vadisi tamamen ele geçirildi' açıklamasında bulundu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, 'Bu zaferle ülkemiz savaş bataklığından tamamen çıktı' dedi.

Ahmed Mesud 'barış görüşmesi' çağrısı yapmıştı

Geçtiğimiz saatlerde Afgan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, Taliban'a 'barış görüşmelerine başlayalım' çağrısında bulunmuş ancak 'ya teslim olun ya da ölün' cevabı almıştı.

Pencşir vilayeti, ABD'nin 2001'deki işgali öncesinde ilçe statüsündeydi. Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşuyor.

Sovyetler Birliği'nin 1980’lerdeki işgaline karşı Ahmet Şah Mesut liderliğinde etkili bir direniş gösteren Pencşir’e, 1990’ların sonunda ülke geneline yayılan Taliban güçleri de giremedi ancak söz konusu dönemde Taliban güçleri çok sayıda cepheye yayılmış durumdaydı.

Vadiler silsilesinden meydana gelen ve toplam 120 kilometre uzunluğa sahip bölge, binlerce metrelik sarp dağlarla çevrili olması nedeniyle içindekilere doğal koruma sağlıyor. Vadiye giriş çıkışların birer geçitten sağlanması askeri operasyonları oldukça zorlaştırıyor.

Bölgedeki silahlı ve siyasi yapılanmaya, El Kaide militanları tarafından öldürülen Ahmet Şah Mesut’un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyor. Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adlı yapı, Rusya ve diğer ülkelerin Taliban’ı ikna ve kendilerine yardım etmesi için girişimlerde bulundu ancak sonuç alamadı.