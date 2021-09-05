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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İşte TEKNOFEST'tin ödül alan elektrikli araçları

İşte TEKNOFEST'tin ödül alan elektrikli araçları

TÜBİTAK tarafından ise 2005'ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

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TÜBİTAK'ın düzenlediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren takımlar ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Fatih Kacır'dan aldı.

Bu yıl ilk kez liseli öğrencilerin katıldığı yarışlarda kurul özel ödülü lise düzeyinde 5 takım arasında paylaşıldı. The Gaca, Muteg EA, Wolfmobil, İstiklal EC ve Aaatlas ödüle layık görüldü. Görsel tasarım alanında ise E-Generation Technic, Cezeri Yeşil, Mega Solo ve Esatamat takımları ödül almaya hak kazandı. 

Yerli tasarım ödülü 3 lise takımı arasında paylaşıldı

Millilik vurgusu yapılan yerli tasarım ödülü kategorisinde jüri, 3 lise takımını ödüle layık gördü. E Caretta, Yeşilyurt Bilgi Evi ve Team Mostra ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandaldan aldı. 

Üniversiteler 4 kategoride ödüllendirildi

Üniversite düzeyinde katılan takımlar ise 4 kategoride incelendi. Kurul özel ödülüne Samüelar, Görsel Tasarım ödülüne Adyu Cendere, Teknik Tasarım ödülüne Göktürk takımları layık görülürken. Yerli Ürün Teşvik Kategorisinde YTÜ-AESK_H takımı birinci, Çukurova Electromobile takımı ikinci, Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 

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