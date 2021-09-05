Fahrettin Koca'dan G20 ülkelerine uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'da düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı. Bakan Koca, pandemi döneminde sağlık hizmetlerinde yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, pandemi döneminde sağlık hizmetlerine ulaşımda adaletsizlik yaşandığını söyleyerek G20 ülkelerini uyardı. Koca, kronik hastalıkların yönetiminde Birinci Basamak Sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Fahrettin Koca İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı. “COVID-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı oturumda konuşan Bakan Koca, pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Bakan Koca, ’Covid-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi’ başlıklı oturumda yaptığı konuşmasında, pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Pandemide sağlık hizmetlerine erişim

Koca, "Sağlıkla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin öne çıkan hedefi olarak Evrensel Sağlık Kapsayıcılığının başarılmasını içeren yenilenmiş uzun vadeli bir vizyonu benimseme ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü pandemi sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça büyük bir sorun olarak ortaya koymuş, sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik temelli ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz bir şekilde gerekli kılmıştır" dedi.

Kronik hastalıkların yönetimine dikkat

Koca, kolaylaştırıcı bir çözüm önerisi olarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri kapsamında kronik hastalıkların yönetiminin güçlendirilmesine daha fazla yönelmek gerektiğini belirtti. İnsan merkezli, değer temelli, hasta güvenliği ve kaliteye dayalı bir sağlık sisteminin inşa edilmesinin tüm toplumlar için hak olduğunu vurgulayan Koca, bu yolda G20 ülkelerine önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Toplantı sonunda Sağlık Bakanları Deklarasyonu kabul edildi.