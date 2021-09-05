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Antalya'da 48 günde 26 iş yerini soyan şüpheli yakalandı

Antalya'da 48 günde 26 iş yerini soyan şüpheli yakalandı

ANTALYA’da son 48 günde 26 iş yerinden hırsızlık yapan M.Ö., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

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Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, 18 Temmuz ile 4 Eylül tarihleri arasında Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde iş yerlerinden hırsızlık olayları ile ilgili çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli M.Ö.'yü yakaladı. M.Ö’nün kasten insan öldürme, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından arandığı da tespit edildi.

Antalya merkezde 18 iş yerinden, Alanya ilçesinde 3 ve Manavgat ilçesinde 5 olmak üzere toplam 26 iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ö., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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