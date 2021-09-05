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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3'te 3 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3'te 3 yaptı

Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 3-0'la geçerek gruptan çıkmayı garantiledi.

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C Grubu'ndaki ilk maçında olimpiyat ikincisi Rusya 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımı, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştı. Milli takım, grubundaki ikinci maçında ise İspanya'yı 3-1 mağlup ederek, 2'de 2 yapmıştı.

Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya'yı 3-0'la geçerek gruptan çıkmayı garantiledi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Milli Takım, müsabakayı 25-22, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yendi. Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçına Pazartesi günü saat 20.00'de Hollanda karşısında çıkacak.

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