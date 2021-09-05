Beşiktaş’ın yeni transferi Pjanic'ten eski hocasına şok sözler!

Pjanic, Barcelona’da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı süreç hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş’ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic, Barcelona’da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı süreç hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

"Barcelona’da oynamak hedefimdi ama kendimi böyle bir karmaşanın içinde bulacağımı hiç düşünmemiştim" diye konuşan Pjanic, "Koeman bana saygısızlık yaptı. Kovid-19 sebebiyle takıma geç katıldım ancak Koeman bir kez bile konuşmak için yanıma gelmedi. Beni takımla tanıştırmak için yanına çağırmadı. Bu durumu ilk kez yaşadım. Hayatım boyunca hiçbir teknik adamla problem yaşamamıştım. Bana 15 yaşında bir çocuk gibi davranıldı." dedi.

Koeman çok garip bir teknik direktör

"Herkes bana neden oynamadığımı soruyordu ama bunu ben de bilmiyordum" diyen Bosna Hersekli yıldız oyuncu şöyle konuştu:

"Kimin sahada olup kimin olmayacağını belirleyen hocadır. Ancak bana neyi yanlış yaptığım ya da benden tam olarak ne istendiği hiçbir zaman söylenmedi. Koeman çok garip bir teknik direktör. Hayatımda ilk kez böyle bir yönetim tarzı gördüm."