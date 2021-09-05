Twitter'ın merkezinde FETÖ'cü bağlantılar dikkat çekiyor

15 Temmuz darbe kalkışmasının sorumlusu terör örgütü FETÖ'nün Twitter yapılanması dikkat çekiyor. Twitter'da teknik Müdür olarak çalışan İbrahim Okuyucu, yıllardır FETÖ'ye açık destek vermesi ile biliniyor. Okuyucu, aktif olduğu dönemde "Fuat Avni" hesabıyla da bağlantı içerisindeydi. Yine Okuyucu'nun Twitter'ın merkez binasında FETÖ'cü isimler, Saim Orhan ve Bahaeddin Nakiboglu ile buluşmuştu.

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Paralel Devlet Yapılanması'nın 17-25 Aralık Darbesi'nden birkaç ay önce Twitter'da işe başlayan ve FETÖ aleyhine hesapları kapattıran İbrahim Okuyucu'nun FETÖ'cü isimlerle Twitter'ın ABD'deki merkezindeki buluşması dikkatlerden kaçmadı.

Okuyucu'nun FETÖ bağlantıları

1998 yılında Bilkent Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan İbrahim Okuyucu, 2000 yılında da ABD'de yaşamaya başladı.

2010 yılında bir arkadaşı ile birlikte Facebook'a uygulamalar yazan bir şirket kuran Okuyucu, 17 Aralık Darbesi'nden 1 ay önce de Twitter'da işe başladı.

Twitter'da "10-11 Mühendis" takımının başında “Engineering Manager" yani Teknik Müdür olarak çalışan Okuyucu, 17-25 Aralık döneminde Twitter'da montajlanmış tapelerin ve sahte delillerin yayınlamasıyla beraber FETÖ ile bağlantısını da kendi mesajlarında açık etti.

İbrahim Okuyucu, Türkiye'de hükümet karşıtlığı ve hükümete darbe eyleminin destekçisi olarak bilinen “Fuat Avni" hesabına ise Twitter hesabının güvenliğini nasıl sağlayacağına dair tavsiyeler vermekten de geri durmadı.

FETÖ'nün basın ayağının başında olan Samanyolu TV'nin “Ayna" isimli programının yapımcısı Saim Orhan, Twitter Merkez ofisine giderek İbrahim Okuyucu ile görüştü.

Paralel Yapı'nın uluslararası ayağının en önemli isimlerinden Sevgi Akarçeşme, aynı üniversiteden mezun olduğu Okuyucu ile yakın irtibatta bulunduğunu da belli etti. Akarçeşme, Bunların yanı sıra Zaman Gazetesi adına Twitter merkez ofisine giderek İbrahim Okuyucu ile röportaj yaptı.

Askere gitmemek için master yapıp ABD'ye yerleşen İbrahim Okuyucu, FETÖ'nün operasyonel hesabı “Fuat Avni" için Reis gibi kelimeler kullanarak kendisine hayranlığını her fırsatta dile getirdi.

FETÖ'nün büyük finansörü de masada

FETÖ’nün en güçlü destekçi ailelerinden Nakıboğlu'nun firari üyeleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu da buluşmada.

Okuyucu'nun "Selam Tevhid'de kumpas" davası kapsamında firari sanıklarından Emre Uslu ve Bugün gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan ile Twitter'da samimi yazışmaları oldu.