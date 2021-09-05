BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,89
ALTIN 488,17
HABER /  DÜNYA

İran Cumhurbaşkanı Reisi resti çekti: Baskı altında kabul edemeyiz

İran Cumhurbaşkanı Reisi resti çekti: Baskı altında kabul edemeyiz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve haziranda ara verilen nükleer görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Abone ol

İran Cumhurbaşkanı Reisi, devlet televizyonunda yayınlanan röportajında, Tahran'da muhafazakarların oluşturduğu yeni hükümet döneminde ülkesinin izleyeceği iç ve dış politika hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Önceki hükümet döneminde halkın hükümete yönelik güven duygusunun zayıfladığını belirten Reisi, "Bu dönemde, halkın zedelenmiş güvenini yeniden inşa etmeliyiz. İnsanların güvenini yeniden kazanmanın yolu dürüst olmaktır. Bütün devlet adamları dürüst olmalı ve verilen sözü dürüstçe yerine getirmeli ancak yerine getirilmiyorsa neden yerine getirilmediğini halka açıklamalıdır." diye konuştu.

Kendi hükümetleri döneminde yolsuzlukla mücadele edeceklerini vurgulayan Reisi, şöyle devam etti:

"Bu hükümetin bakanları, yetkilileri ve yöneticileri yolsuzlukla mücadele konusunda bir anlayışa sahip çünkü hükümetteki şartımız her düzeydeki tüm yöneticiler için yolsuzlukla mücadeledir. Kameralar önünde halka cevap vermek sadece Cumhurbaşkanı'nın görevi değildir. Yöneticilerimizin her biri kendilerini her düzeyde sorumlu tutmalı ve halkımız her konuda bilgilendirilmelidir."

Konuşmasının bir başka bölümünde ülke dışındaki İranlılara ülkeye yatırım yapma çağrısında bulunan Reisi, "Yurt dışındaki İranlılara, İran'ın yatırım için güvenli ve öngörülebilir olduğunu söylüyorum. Devlet kurumları da yatırım almaya hazırdır. dedi.

"Komşularımızla ilişkiler önceliğimiz'' 
Afganistan'daki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İran Cumhurbaşkanı, Afganistan'daki sorunların çözümünün bu ülkedeki halkın iradesiyle kurulacak bir hükümetin oluşturulmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Afganistan halkının iradesiyle doğan bir hükümeti desteklediklerini ifade eden Reisi, ülkedeki çatışmaların durdurulmasının da önemini vurguladı.

Reisi, Afganistan konusunda farklı ülkelerden 50'den fazla yetkiliyle temas kurduğunu ve görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Afganistan'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak kabul ettiklerini dile getiren Reisi, "Sadece Afganistan değil, tüm komşu ülkelerin güvenliği bizim güvenliğimizdir ve komşularımızla ilişkilerin önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdim." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Erdem yaşı kaç aslen nereli? Mehmet Erdem evlende mi eşi kimdir?
Mehmet Erdem yaşı kaç aslen nereli? Mehmet Erdem evlende mi eşi kimdir?
Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek şoku! İstifa ettiğini duyurdu
Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek şoku! İstifa ettiğini duyurdu
Kilosu 30 TL! Kayseri'de görenler şaştı kaldı: Her derde deva oluyor
Kilosu 30 TL! Kayseri'de görenler şaştı kaldı: Her derde deva oluyor
Aşure ayı bitti mi 2021 aşure ayı ne zaman biter?
Aşure ayı bitti mi 2021 aşure ayı ne zaman biter?
KYK yurt başvurusu 2021 başladı mı nasıl nereden yapılır?
KYK yurt başvurusu 2021 başladı mı nasıl nereden yapılır?
Dehşete düşüren Covid-19 raporu! İşte gerçek ölü sayısı
Dehşete düşüren Covid-19 raporu! İşte gerçek ölü sayısı
Yüz yüze eğitim başlıyor! Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı
Yüz yüze eğitim başlıyor! Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı
Üniversiteye online kayıt e-kayıt nasıl yapılır zorunlu mu?
Üniversiteye online kayıt e-kayıt nasıl yapılır zorunlu mu?
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Osmanlı yazısı: Roma'nın devamı Müslüman Roma'dır
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Osmanlı yazısı: Roma'nın devamı Müslüman Roma'dır
Çocuğu okula göndermeme cezası kaç para oldu 2021?
Çocuğu okula göndermeme cezası kaç para oldu 2021?