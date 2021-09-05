Dehşete düşüren Covid-19 raporu! İşte gerçek ölü sayısı

Dünya iki yıldır Çin'den başlayıp tüm dünyaya yalılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) pençesinde... İlk günlerden itibarin ülkelerin gerçek vaka öe ölüm oranlarını açıklamadıkları iddiaları hep gündemdeydi. The Economist'in yaptığı bir araştırma koronavirüsteki 'gerçek ölü sayısı' hakkında ezber bozan bir gerçeği ortaya çıkardı.

Abone ol

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Dünyanın neredeyse her bölgesinde görülen virüs 220 milyondan fazla kişiye bulaştı. Son dönemde Delta, Delta Plus ve Mu gibi varyantları le gündeme gelen virüs 4 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.

Resmi rakamlara göre 4.5 milyon insan öldü

Küresel aşılama çalışmaları son sürat sürerken bilim insanları virüs ile ilgili pek çok bilimsel araştırmaya imza atıyor. The Economist'te yer alan son araştırma ise ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Resmi rakamlara göre, yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 4 milyon 575 bin 690 kişinin hayatına mal oldu. Söz konusu araştırmaya göre, bu sayı gerçeği yansıtmıyor olabilir.

Gerçek ölü sayısı 15 milyonu geçti

The Economist’te yer alan çalışmaya göre dünya genelindeki toplam ölü sayısı 3 kat daha yüksek olabilir. Bu da ölü sayısının 15 milyonu aşması demek. Çin, Rusya ve Hindistan gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin daha az sayıldığını belirten çalışmaya göre, bu bölgelerde Covid-19'dan ölen birçok kişiye hiç test yapılmadı.

Bildirilenden yüzde 9900 fazla!

Latin Amerika ve Afrika'daki pek çok ülkede de benzer bir tablonun olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Nikaragua'daki ölümlerin bildirilen 200'den yüzde 9 bin 900 daha fazla olabileceğini öne sürdü. Nüfusa oranlandığında koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerinin Latin Amerika ülkeleri olduğunun altını çizen bilim insanları, 'Benzer şekilde, Hindistan'ın ölü sayısının aslında yüzbinlerce değil, milyonları bulduğunu tahmin ediyoruz' dedi.

İşte listenin başındaki ülke

The Economist tarafından yapılan araştırmaya göre, az bildirilen koronavirüs ölümlerinde ilk beş ülke Afrika'dan. Tanzanya ise listenin başında yer aldı. Söz konusu araştırmaya göre, bu ülke sadece 50 Covid-19 ölümü bildirdi. Ancak araştırmacılar gerçek rakamın 15 bin ila 67 bin arasında olduğunu tahmin ediyor.