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Fuat Oktay'dan "Filenin Sultanları"na tebrik "Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz"

Fuat Oktay'dan "Filenin Sultanları"na tebrik "Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

"Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz"

Fuat Oktay, "Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü. Mücadele azminiz, her maçta yaşattığınız heyecan ve mutluluklar için teşekkürler. Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz" dedi.

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